«Один из величайших боёв в истории». Экс-чемпион UFC оценил поединок Пимблетт — Гэтжи

38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо оценил поединок между соотечественником Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом, на кону которого стоял временный титул UFC в лёгком весе. Бой состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Один из величайших поединков в истории. Джастин — новый чемпион», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Для Пимблетта поражение в бою с Гэтжи стало первым в ходе его карьеры в североамериканской организации. Теперь Плохиш имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы и четыре поражения.

