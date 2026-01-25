«Один из величайших боёв в истории». Экс-чемпион UFC оценил поединок Пимблетт — Гэтжи

38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо оценил поединок между соотечественником Джастином Гэтжи и англичанином Пэдди Пимблеттом, на кону которого стоял временный титул UFC в лёгком весе. Бой состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

«Один из величайших поединков в истории. Джастин — новый чемпион», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х.

Для Пимблетта поражение в бою с Гэтжи стало первым в ходе его карьеры в североамериканской организации. Теперь Плохиш имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы и четыре поражения.