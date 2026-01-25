Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: обезображенное лицо Пэдди Пимблетта после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 324

Фото: обезображенное лицо Пэдди Пимблетта после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 324
Комментарии

Президент UFC американец Дана Уайт опубликовал на своей странице в социальной сети пострадавшее лицо англичанина Пэдди Пимблетта после того, как тот провёл бой с соотечественником Джастином Гэтжи, на кону которого стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Фото: Из личного архива Уайта

Для Пимблетта поражение в бою с Гэтжи стало первым в ходе его карьеры в североамериканской организации. Теперь Плохиш имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы и четыре поражения.

Материалы по теме
Гэтжи оборвал хайп Пимблетта! Ветеран жестоко избил британскую звезду
Гэтжи оборвал хайп Пимблетта! Ветеран жестоко избил британскую звезду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android