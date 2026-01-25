Фото: обезображенное лицо Пэдди Пимблетта после поединка с Джастином Гэтжи на UFC 324

Президент UFC американец Дана Уайт опубликовал на своей странице в социальной сети пострадавшее лицо англичанина Пэдди Пимблетта после того, как тот провёл бой с соотечественником Джастином Гэтжи, на кону которого стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

Фото: Из личного архива Уайта

Для Пимблетта поражение в бою с Гэтжи стало первым в ходе его карьеры в североамериканской организации. Теперь Плохиш имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы и четыре поражения.