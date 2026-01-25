«ФБР по уши в этом деле». Уайт объяснил отмену одного из поединков на турнире UFC 324

Президент UFC Дана Уайт объяснил отмену поединка между соотечественниками Майклом Джонсоном и Александром Эрнандесом, который должен был состояться на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Нам позвонили из службы по обеспечению честности в игорном бизнесе [рассказав о подозрительных движениях коэффициентов], и я сказал: «Больше не буду заниматься этим поединком». Поэтому мы отменили бой. А ФБР уже по уши в этом деле», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.

Напомним, в главном поединке турнира состоялся бой между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи, на кону которого стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Их бой завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).