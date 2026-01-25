Дана Уайт с восхищением высказался о выступлении Пимблетта, отметив его стойкость

Президент UFC Дана Уайт с восхищением высказался о выступлении пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетт в бою с американцем Джастином Гэтжи, на кону которого стоял временный титул UFC в категории до 70 кг. Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Пэдди пропустил несколько сильных ударов от парня, который всех нокаутирует. Я и не знал, что у Пэдди Пимблетта такой выносливый подбородок до сегодняшнего вечера… Большое уважение обоим парням. Не знаю, повлиял ли сегодняшний бой на продолжительность карьеры Пэдди. Этот парень показал, что является крепким, выносливым бойцом, который может выдерживать много ударов», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.