Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт с восхищением высказался о выступлении Пимблетта, отметив его стойкость

Дана Уайт с восхищением высказался о выступлении Пимблетта, отметив его стойкость
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт с восхищением высказался о выступлении пятого номера рейтинга UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетт в бою с американцем Джастином Гэтжи, на кону которого стоял временный титул UFC в категории до 70 кг. Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Пэдди пропустил несколько сильных ударов от парня, который всех нокаутирует. Я и не знал, что у Пэдди Пимблетта такой выносливый подбородок до сегодняшнего вечера… Большое уважение обоим парням. Не знаю, повлиял ли сегодняшний бой на продолжительность карьеры Пэдди. Этот парень показал, что является крепким, выносливым бойцом, который может выдерживать много ударов», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
А Пимблетт-то — «ненастоящий». Разбор главного провала в карьере Пэдди
А Пимблетт-то — «ненастоящий». Разбор главного провала в карьере Пэдди
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android