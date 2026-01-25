«Они показали отличное выступление». Иржи Прохазка — о поединке Пимблетт — Гэтжи

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка поделился мнением насчёт поединка между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи, на кону которого стоял временный титул UFC в категории до 70 кг. Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Поздравляю Джастина с победой. Однако и Гэтжи, и Пимблетт показали отличное выступление. Жёсткость в движениях, мощные, пускай и не точные удары, просто тяжёлая работа и атака за атакой. Иногда происходят и такие поединки, в которых Гэтжи бывает намного лучше. Тяжёлая победа», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети Х.