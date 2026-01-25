Гэтжи отметил, в чём Пимблетт допустил ошибку, которая привела его к поражению в бою с ним

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался насчёт выступления англичанина Пэдди Пимблетта в бою с ним. Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Этот парень всё время пытался причинить мне боль. И если я хоть на секунду сбавлял обороты, он тут же начинал надирать мне задницу. Пэдди отлично справлялся со своей работой до последней секунды. Очень хотел его нокаутировать, но мне весьма понравилось то, что я смог его проучить.

Теперь Пэдди извлечёт из этого боя урок. Нельзя иметь такой настрой, когда выходишь в октагон. Он должен смириться с наихудшим возможным исходом, и именно так можно показать лучшие результаты, когда давление максимально велико.

Его настрой перед этим боем был неправильным. Так делать нельзя. Ложная уверенность — это ужасно. Она всегда тебя погубит. И именно это у него было. Говорить, что это будет точно такой же бой, как с Чендлером, было безумием. И я подумал: «Да уж. Слава богу, что он так думает». В этом спорте нельзя так подходить к боям», — приводит слова Гэтжи портал MMA Mania.