«А что думать? Есть ещё вопросы...» Уайт — о выступлении Умара Нурмагомедова на UFC 324

Президент UFC Дана Уайт уклонился от ответа на вопрос, что думает о победе бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Бой состоялся на турнире UFC 324, продлился все три раунда и завершился в пользу Молодого орла единогласным решением судей.

«Что я думаю насчёт выступления Умара? А что думать? Есть ещё вопросы…» — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 324.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.