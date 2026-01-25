Скидки
«А что думать? Есть ещё вопросы...» Уайт — о выступлении Умара Нурмагомедова на UFC 324

Президент UFC Дана Уайт уклонился от ответа на вопрос, что думает о победе бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в бою с экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Бой состоялся на турнире UFC 324, продлился все три раунда и завершился в пользу Молодого орла единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Что я думаю насчёт выступления Умара? А что думать? Есть ещё вопросы…» — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 324.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.

