Гэтжи: удивлён успехом в бою с Пимблеттом

Временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сообщил, что его удивил собственный успех в бою с англичанином Пэдди Пимблеттом. Их поединок стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Тренеры говорили мне, что ничего особенного в нём нет, но я не верил. Я говорил себе, что он станет лучшим из тех, с кем я когда-либо дрался, и постоянно готовился к этим боям и возможностям, но, могу сказать, я был удивлён своим успехом», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.