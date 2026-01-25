Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его брат Умар может провести следующий бой в UFC

Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его брат Умар может провести следующий бой в UFC
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его двоюродный брат, а также экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов может провести следующий бой в UFC.

«За три месяца провёл два боя. Всё только начинается и он только разгоняется. Дадут бой за пояс или нет — нам без разницы. Мы готовы провести бой уже в мае или июне», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Протекция Хабиба не помогает. Почему Умару не дают второй титульный шанс
Протекция Хабиба не помогает. Почему Умару не дают второй титульный шанс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android