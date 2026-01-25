Уиттакер: тот Гэтжи, который дрался с Пэдди, сейчас не победит Илию Топурию

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер предположил, что американцу Джастину Гэтжи следует изменить свой стиль ведения боя, чтобы в потенциальном поединке с непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией добиться успеха.

«Ударная техника Илии на голову выше всех бойцов в UFC. Борьба и джиу-джитсу тоже на высоте. Его тайминг, инстинкт к атаке, контратаки — он заставит вас заплатить за каждый ваш неверный шаг. В лагере Гэтжи должны произойти перемены, чтобы бой стал конкурентным. Джастин, который дрался с Пэдди, сейчас не победит Илию», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.