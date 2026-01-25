«Не подерусь, если только умру». Гэтжи призвал сделать ему бой против Топурии в Белом доме

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил желание провести следующий бой против 29-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии на турнире UFC в Белом доме.

«Мне определённо нужен отдых. Пэдди пару раз просто выбил из меня мозг. Так что сейчас планирую взять отпуск. Но хочу вернуться на турнире в Белом доме — это будет июнь, где я стану представлять США. Меня ни в коем случае не смогут не допустить до участия в этом турнире, если только я не умру.

С нетерпением жду боя с Топурией. Для этого я здесь. Нет сомнений, что это будет лучший бой, который они смогут устроить на турнире UFC в Белом доме. Это будет бой за абсолютный пояс, и я думаю, что они хотят иметь шесть или семь [чемпионских поединков на турнире в Белом доме]. Если к тому времени он не вернётся, его лишат титула и я стану абсолютным чемпионом. Тогда буду бороться за этот пояс и защищать его», — приводит слова Гэтжи портал MMA Mania.