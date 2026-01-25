Скидки
«Мне плевать». Джастин Гэтжи отказался оставлять Илии Топурии послание

Комментарии

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи отказался оставлять какое-то послание 29-летнему действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илии Топурии перед потенциальным поединком.

«Есть ли у меня какое-то послание Топурии? Нет, мне плевать. Я полагаюсь на своего тренера, который будет следить за ним и который разработает план на бой, внедрит его в тренировки», — приводит слова Гэтжи аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Джастину 37 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах американский боец имеет 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений.

