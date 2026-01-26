Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пэдди просто мусор, не топ-боец». Царукян раскритиковал выступление Пимблетта

«Пэдди просто мусор, не топ-боец». Царукян раскритиковал выступление Пимблетта
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян критично высказался в адрес англичанина Пэдди Пимблетта в поединке с американцем Джастином Гэтжи. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Я всем говорил, что Джастин победит решением судей. Не понял плана [Пэдди]. Он не смог ни боксировать с Гэтжи, ни бороться. Пимблетт просто был моложе, и у него чуть лучше челюсть. Пэдди – просто мусор, не топовый боец», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android