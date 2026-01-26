«Пэдди просто мусор, не топ-боец». Царукян раскритиковал выступление Пимблетта

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян критично высказался в адрес англичанина Пэдди Пимблетта в поединке с американцем Джастином Гэтжи. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Я всем говорил, что Джастин победит решением судей. Не понял плана [Пэдди]. Он не смог ни боксировать с Гэтжи, ни бороться. Пимблетт просто был моложе, и у него чуть лучше челюсть. Пэдди – просто мусор, не топовый боец», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.