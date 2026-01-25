Дана Уайт: геймплан Пимблетта на бой с Гэтжи был не самым удачным

Президент UFC Дана Уайт выразил сомнение в правильности стратегии, которой придерживался англичанин Пэдди Пимблетт в поединке с американцем Джастином Гэтжи. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«На взвешивании Пэдди Пимблетт сказал: «Завтра я нокаутирую этого ублюдка». И я подумал: «Интересно». Пэдди ни разу не отошёл от этого плана в ходе боя. Даже когда его пару раз отправили в нокдаун, я всё ждал, что в конце концов ему придётся попытаться провести болевой приём и сдаться. Не думаю, что его план на бой был самым удачным», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.