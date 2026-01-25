«Восхищаюсь его упорством, и плевать, что он проиграл». Уиттакер — о выступлении Пимблетта

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высоко оценил выступление англичанина Пэдди Пимблетта в бою против американца Джастина Гэтжи. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Пэдди здесь, и я восхищаюсь упорством этого парня. Мне всё равно, что он проиграл бой. Пэдди вернётся и уделает большинство соперников в лёгком весе. Я и все остальные переживаем из-за того, как сильно такой бой сказывается на здоровье, но Пэдди ещё очень молод. Он достаточно молод, чтобы восстановиться после такого боя и превратить его в свою суперсилу», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.