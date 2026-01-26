Царукян: если бы на месте Пэдди был я, то Гэтжи не дрался бы так, задушил бы Джастина

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян перечислил слабые стороны, которые увидел у американца Джастина Гэтжи в поединке с англичанином Пэдди Пимблеттом. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Если бы это был я или Илия [Топурия], то Джастин не смог бы так драться. А если я буду драться с Джастином? Задушу его во втором раунде. Он уже не в лучшей форме. Джастин три-четыре года назад был другим. Сейчас он постарел и проиграл пару боёв. К тому же у него нет челюсти. Когда Пэдди слегка попал по нему, Джастин сразу же пошатнулся. Выносливость у Гэтжи также не лучшая. Пэдди был потрясён 15-20 раз за бой. Не знаю, почему Джастин не добил его, хотя мог сделать это. Возможно, его план был именно таким — победить решением судей», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.