Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: если бы на месте Пэдди был я, то Гэтжи не дрался бы так, задушил бы Джастина

Царукян: если бы на месте Пэдди был я, то Гэтжи не дрался бы так, задушил бы Джастина
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян перечислил слабые стороны, которые увидел у американца Джастина Гэтжи в поединке с англичанином Пэдди Пимблеттом. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Если бы это был я или Илия [Топурия], то Джастин не смог бы так драться. А если я буду драться с Джастином? Задушу его во втором раунде. Он уже не в лучшей форме. Джастин три-четыре года назад был другим. Сейчас он постарел и проиграл пару боёв. К тому же у него нет челюсти. Когда Пэдди слегка попал по нему, Джастин сразу же пошатнулся. Выносливость у Гэтжи также не лучшая. Пэдди был потрясён 15-20 раз за бой. Не знаю, почему Джастин не добил его, хотя мог сделать это. Возможно, его план был именно таким — победить решением судей», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Гэтжи оборвал хайп Пимблетта! Ветеран жестоко избил британскую звезду
Гэтжи оборвал хайп Пимблетта! Ветеран жестоко избил британскую звезду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android