Царукян: я подерусь с Гэтжи, а Топурия поднимется в полусредний вес для боя с Махачевым

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Армению и Россию, Арман Царукян выразил желание провести следующий бой против временного чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Джастина Гэтжи.

«Я действительно хочу сразиться с Джастином, потому что он владеет временным титулом UFC. Если Илия сможет драться в этом году, то они будут сражаться друг с другом. Если же Топурия не примет бой против него в апреле или июне, то я бы хотел сразиться с Гэтжи. В противном случае мне придётся [ждать]. Что я могу поделать? Мне нужно ждать и получить свой шанс стать чемпионом. В прошлом году у меня была такая возможность, но я не смог драться. Мне нужно ждать, и тогда мне дадут эту возможность.

Думаю, что подерусь с Гэтжи, а Топурия поднимется в полусредний вес для боя с Махачевым. Просто догадываюсь», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

