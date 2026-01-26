«Его должны изучать учёные». Джо Роган — о подбородке Пимблетта

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил изумление тем, как выступил англичанин Пэдди Пимблетт в бою против американца Джастина Гэтжи. На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«С самого начала боя Пэдди не пользовался тактикой. Мы говорили, что этот парень добавляет баланс своему хаотичному стилю интеллектом и тактикой. Но не в этом поединке… Пимблетт не блокировал удары своей ногой, бросался вперёд, прорывался к сопернику на ближнюю и с самого начала обрушивал на него шквал ударов. Практически не было никакой разведки… Пэдди просто пытался снести Джастину голову. Это было безумие.

Этот парень никогда в жизни не участвовал в серьёзных боях… И это было невероятно, какой хаотичный главный бой мы получили. Послушайте, подбородок Пэдди Пимблетта нужно изучать учёным. Невероятно!» — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.