Боец UFC Пимблетт посвятил свой поединок на UFC 324 погибшему футболисту «Ливерпуля» Жоте

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, что посвящает выступление в поединке с американцем Джастином Гэтжи бывшему футболисту «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоте. Португалец погиб летом 2025 года, попав в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск.

На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Конечно, я болею за «Ливерпуль» и знаю, что здесь было много болельщиков этой команды. У нас есть легенда «Ливерпуля» — Диогу Жота, и его брат, который недавно скончался. Я бы хотел посвятить этот бой им, даже не победив в нём», — приводит слова Пимблетта издание BBC.

Жота начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с мерсисайдцами. За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.