Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Пимблетт посвятил свой поединок на UFC 324 погибшему футболисту «Ливерпуля» Жоте

Боец UFC Пимблетт посвятил свой поединок на UFC 324 погибшему футболисту «Ливерпуля» Жоте
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, что посвящает выступление в поединке с американцем Джастином Гэтжи бывшему футболисту «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» Диогу Жоте. Португалец погиб летом 2025 года, попав в смертельное ДТП в Испании, где проводил отпуск.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

На кону их противостояния стоял временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг). Бой между Пэдди и Джастином стал главным событием на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

«Конечно, я болею за «Ливерпуль» и знаю, что здесь было много болельщиков этой команды. У нас есть легенда «Ливерпуля» — Диогу Жота, и его брат, который недавно скончался. Я бы хотел посвятить этот бой им, даже не победив в нём», — приводит слова Пимблетта издание BBC.

Жота начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с мерсисайдцами. За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

Материалы по теме
А Пимблетт-то — «ненастоящий». Разбор главного провала в карьере Пэдди
А Пимблетт-то — «ненастоящий». Разбор главного провала в карьере Пэдди
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android