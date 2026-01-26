Скидки
Жорж Сен-Пьер отреагировал на бой Гэтжи — Пимблетт

Жорж Сен-Пьер отреагировал на бой Гэтжи — Пимблетт
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался о главном поединке турнира UFC 324, состоявшегося 25 января в Лас-Вегасе (США).

Напомним, американец Джастин Гэтжи победил единогласным судейским решением британца Пэдди Пимблетта, завоевав временный титул в лёгком весе (до 70 кг).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Завершение турнира UFC 324. Какой бой!» — написал Сен-Пьер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян раскритиковал выступление Пимблетта в поединке с Гэтжи.

