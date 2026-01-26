Жорж Сен-Пьер отреагировал на бой Гэтжи — Пимблетт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался о главном поединке турнира UFC 324, состоявшегося 25 января в Лас-Вегасе (США).

Напомним, американец Джастин Гэтжи победил единогласным судейским решением британца Пэдди Пимблетта, завоевав временный титул в лёгком весе (до 70 кг).

«Завершение турнира UFC 324. Какой бой!» — написал Сен-Пьер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян раскритиковал выступление Пимблетта в поединке с Гэтжи.

Боец UFC Пэдди Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу