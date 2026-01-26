Скидки
Гаджиев — о поражении Пимблетта в бою с Гэтжи: всё встало на свои места

Гаджиев — о поражении Пимблетта в бою с Гэтжи: всё встало на свои места


Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Шаблий сказал: «Пимблетт по своим скиллам просто ноль. Это чисто пиар-история, что он вообще сейчас находится в этой обойме». Но при этом мы оба считали, что у Гэтжи Пимблетт всё-таки выиграет, потому что Гэтжи уже как будто выдохся.

Случилось всё ещё раньше, чем Шаблий предполагал. За один раунд зацепился Пимблетт, но не более того. И как будто всё встало на свои места», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.


