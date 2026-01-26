Гаджиев — о поражении Пимблетта в бою с Гэтжи: всё встало на свои места

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Шаблий сказал: «Пимблетт по своим скиллам просто ноль. Это чисто пиар-история, что он вообще сейчас находится в этой обойме». Но при этом мы оба считали, что у Гэтжи Пимблетт всё-таки выиграет, потому что Гэтжи уже как будто выдохся.

Случилось всё ещё раньше, чем Шаблий предполагал. За один раунд зацепился Пимблетт, но не более того. И как будто всё встало на свои места», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.