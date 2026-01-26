Камил Гаджиев: бой Царукяна с Гэтжи будет односторонним

Промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальных боях американского бойца лёгкого веса (до 70 кг) UFC Джастина Гэтжи с грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«38-летний [временный] чемпион, который вроде бы уже без особых далеко идущих амбиций… С кем он должен драться? Вопрос. Бой с Топурией уже не принесёт UFC того финансового и медийного удовлетворения, как было бы в случае боя Пимблетт – Топурия. Бой с Царукяном, наверное, это будет он, станет односторонним.

Если Топурия дерётся с Гэтжи, спокойненько выигрывает, тем самым продлевая своё чемпионство», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.