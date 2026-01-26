Арман Царукян снялся в шуточном ролике с Алексом Перейрой

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян снялся в шуточном ролике с блогером Ниной Мари Даниэль, более известной как Нина Драма, освещающей турниры организации, и чемпионом в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

