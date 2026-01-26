Кортес-Акоста назвал желаемого соперника после победы на UFC 324

Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC доминиканец Вальдо Кортес-Акоста назвал желаемого соперника после победы в поединке с американцем Дерриком Льюисом, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я уже попросил о бое с Блэйдсом. Посмотрим, готов ли он подраться со мной в Мексике. Не считаю Кёртиса огромным вызовом. В последних трёх боях я встречался с более серьёзными соперниками. Хочу с ним подраться, потому он болтает много ерунды в социальных сетях, а мне не нравятся такие люди», – сказал Кортес-Акоста на пресс-конференции.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения.

