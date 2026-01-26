Экс-чемпион UFC: Пимблетт против Царукяна — это отличный бой

Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и британцем Пэдди Пимблеттом.

«Пимблетта критикуют за то, что он перепрыгнул несколько ступенек и слишком рано получил бой за титул. Но, как по мне, Пэдди смог бы разобраться с большинством топ-легковесов. Пимблетт против Царукяна — это отличный бой. У Пэдди есть все навыки, чтобы усложнить Арману жизнь. Если Пимблетт победит, вернётся в борьбу за титул», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

Ранее Царукян раскритиковал выступление Пимблетта в бою с Гэтжи на UFC 324.

