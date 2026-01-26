Камил Гаджиев оценил победу Умара Нурмагомедова над Фигейреду

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал результат поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Уверенно выиграл, в принципе, кто бы в этом сомневался. Фигейреду вес еле-еле сделал, его болтало перед весами, не обесцениваю победу Умара, но считаю, что можно было бы выиграть и досрочно. И это тоже причина, по которой его могут чуть-чуть придержать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.