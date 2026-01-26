Дастин Порье заявил о готовности вернуться в UFC ради трилогии с Гэтжи

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье заявил о готовности возобновить карьеру ради третьего поединка с соотечественником Джастином Гэтжи.

«Я бы вернулся ради этого боя», — написал Порье в социальных сетях.

Напомним, первый бой Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года на турнире UFC on Fox 29 и завершился победой Порье техническим нокаутом в четвёртом раунде. Реванш состоялся в июле 2023-го на UFC 291, на этот Гэтжи победил нокаутом во втором раунде.

Ранее Порье отреагировал на победу Гэтжи в бою с Пимблеттом на UFC 324.

Материалы по теме Порье отреагировал на победу Гэтжи в бою с Пимблеттом на UFC 324

Лучшие бои в карьере Бриллианта Порье