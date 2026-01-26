Скидки
Раисов — о бое Гэтжи и Пимблетта: поединок низкого уровня

Бывший чемпион ACA россиянин Юсуф Раисов прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«По поединку было видно, что Пэдди не дотягивает и технически, и в борьбе, и в стойке. Я бы не хотел критиковать Джастина и Пэдди, но сегодня увидел поединок низкого уровня с точки зрения техники. У меня было и есть очень много хороших тренеров, с которыми я работаю. И если не тратить время зря на тренировках, будешь правильно бить и уходить от ударов, мои тренеры меня этому учили. У Гэтжи и Пимблетта не было борьбы, и стойка была не на высшем уровне», — сказал Раисов MMA.Metaratings.ru.

Комментарии
