Раисов — о бое Гэтжи и Пимблетта: поединок низкого уровня

Бывший чемпион ACA россиянин Юсуф Раисов прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«По поединку было видно, что Пэдди не дотягивает и технически, и в борьбе, и в стойке. Я бы не хотел критиковать Джастина и Пэдди, но сегодня увидел поединок низкого уровня с точки зрения техники. У меня было и есть очень много хороших тренеров, с которыми я работаю. И если не тратить время зря на тренировках, будешь правильно бить и уходить от ударов, мои тренеры меня этому учили. У Гэтжи и Пимблетта не было борьбы, и стойка была не на высшем уровне», — сказал Раисов MMA.Metaratings.ru.