Вартанян: Пимблетт оказался не готов к Гэтжи технически

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Пимблетт был просто не готов технически к такому опытному ветерану. С Майклом Чендлером стратегия британца сработала, но Джастин – совершенно другой боец. У Гэтжи есть банка, он очень упёртый, а Майкл под давлением ломается, на чём Пэдди его и поймал. Лига поторопилась с тем, чтобы продвинуть Пимблетта к титулу. Он был не готов к такой возможности», — приводит слова Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.