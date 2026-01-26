Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян: Пимблетт оказался не готов к Гэтжи технически

Вартанян: Пимблетт оказался не готов к Гэтжи технически
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Пимблетт был просто не готов технически к такому опытному ветерану. С Майклом Чендлером стратегия британца сработала, но Джастин – совершенно другой боец. У Гэтжи есть банка, он очень упёртый, а Майкл под давлением ломается, на чём Пэдди его и поймал. Лига поторопилась с тем, чтобы продвинуть Пимблетта к титулу. Он был не готов к такой возможности», — приводит слова Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Гаджиев — о поражении Пимблетта в бою с Гэтжи: всё встало на свои места
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android