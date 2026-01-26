Гаджиев — о втором поражении Пуляева в UFC: не сказал бы, что он плохо смотрится

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал выступление соотечественника Андрея Пуляева в поединке с камерунцем Атебой Готье, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Андрей Пуляев терпит поражение. Утешить себя можно тем, что Готье раньше всех нокаутировал, а здесь дело дошло до решения. Для Андрея сейчас момент истины наступит. Сколько он боёв в UFC провёл? Кажется, три. И вот четвёртый может повлиять.

Если он этот бой выиграет, можно говорить про продолжение, проиграет, скорее всего, расстанется с лучшей лигой мира. Многие говорили: «Как Пуляев вообще туда попал?» Начнём с того, что он представляет категорию тяжёлых парней. Это большие веса, там всегда есть дефицит атлетов, поэтому немножко легче. Пуляев получил шанс, и я бы не сказал, что он плохо смотрится», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.