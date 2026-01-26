Корешков ответил, может ли Гэтжи составить конкуренцию Топурии

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о потенциальном поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

«У Гэтжи маленькие шансы на победу в бою с Илией Топурией, потому что американец удобен для чемпиона по своему стилю ведения поединка. Топурия быстрее, он реактивный. Илия постоянно убирает голову с линии атаки, по нему тяжело попасть. Плюс Топурия сам сильно бьёт. Это не означает, что Гэтжи точно не попадёт. Но Илия – более разносторонний боец», — приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

