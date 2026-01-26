Андрей Пуляев получил перелом в бою с Готье на UFC 324

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Андрей Пуляев получил травму в поединке с камерунцем Атебой Готье, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил одноклубник спортсмена Андрей Корешков.

«Да, было впечатление, что Пуляев несколько раз терял равновесие, но на самом деле он пропускал жёсткие удары только во втором раунде, а остальное – терпимо. Андрей сказал, что был очень скользкий канвас. Он сломал большой палец в первом раунде, по сути, во второй и третьей пятиминутках бился с переломом и неплохо попадал», — приводит слова Андрея Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.