Бадаев: не думаю, что теперь Крылов вдруг станет топом

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу российского бойца в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никиты Крылова в поединке с литовцем Модестасом Букаускасом, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Если честно, Крылов удивил. Я наблюдал у него глубокий спад, а тут он убрал довольно-таки крепкого соперника. Не думаю, что эта победа глобально что-то изменит. Не думаю, что он вдруг станет топом. Но он победил и продлил своё пребывание в UFC. И это круто для него. Это и дополнительная мотивация. Всякое бывает. Возможно, эта победа станет отправной точкой и он реально вернёт былую уверенность. Навыки-то у парня есть, а вот психологические проблемы были очевидными. Будем надеяться, что он их преодолеет», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.