Главная Бокс/ММА Новости

Слипенко: Уайт не особо доволен Умаром Нурмагомедовым, придётся провести ещё один бой

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал победу россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, состоявшемся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Уверенная победа Умара. Но, думаю, многие болельщики ждали от него чуть большего. Победа есть, она без вопросов. Но всё-таки в достаточно прагматичном стиле провёл бой Умар. Понимал, что выигрывает, и лишний раз не обострял. С точки зрения спорта классное выступление, где геймплан сработал на все 100.

Однако есть и другая сторона медали. Дана Уайт, как я понял, не особо доволен боем. И это плохо в контексте титульного шанса. Яркой победы в этом плане не хватило. Так что Умару точно придётся провести как минимум один бой, чтобы сразиться за титул», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

