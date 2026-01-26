Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли: Пётр Ян — один из моих любимых бойцов

О’Мэлли: Пётр Ян — один из моих любимых бойцов
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула россиянином Петром Яном.

«Он выглядел реально хорошо [в реванше с Двалишвили]. Я должен выйти на ринг готовым к пяти раундам, сосредоточенным, с улучшенными навыками. Пётр Ян стал чемпионом не просто так. Он один из моих любимых бойцов. И я бы с удовольствием снова вступил с ним в соревнование. Я должен пройти по-настоящему хороший лагерь, показать настоящее выступление Сахарка, — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли вызвал на бой Петра Яна

Чемпион UFC Пётр Ян окунулся в снег в одних шортах:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android