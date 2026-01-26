О’Мэлли: Пётр Ян — один из моих любимых бойцов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула россиянином Петром Яном.

«Он выглядел реально хорошо [в реванше с Двалишвили]. Я должен выйти на ринг готовым к пяти раундам, сосредоточенным, с улучшенными навыками. Пётр Ян стал чемпионом не просто так. Он один из моих любимых бойцов. И я бы с удовольствием снова вступил с ним в соревнование. Я должен пройти по-настоящему хороший лагерь, показать настоящее выступление Сахарка, — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

