Бокс/ММА Новости

Шара Буллет сыграет за Fight Nights в новом медиафутбольном турнире «На Пике»

Шара Буллет сыграет за Fight Nights в новом медиафутбольном турнире «На Пике»
Комментарии

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов подтвердил своё участие за команду Fight Nights в медиафутбольном турнире «На Пике».

«Пират на связи! Всем оставаться на своих местах. В смысле, кто-то сказал, что мы не играем? Играем. Это что такое? Мы играем и возьмём всех на абордаж», — заявил Магомедов в видео, опубликованном клубом в социальных сетях.

Кроме Магомедова, в заявке Fight Nights на турнир числятся среди прочих олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а также основатель и президент одноимённого промоушена Камил Гаджиев.

Турнир стартует 31 января, а в феврале матчи будут проходить дважды в неделю: в среду-четверг и субботу-воскресенье.

Комментарии
