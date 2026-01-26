Хабиб Нурмагомедов — о будущем Умара: нужно подраться со всеми топами по дороге за титулом

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал обсуждения будущего боя своего двоюродного брата, второго номера рейтинга в легчайшем дивизионе Умара Нурмагомедова.

«Умару очень важно было войти в эту четверку. Нас устроит любой вариант, кого дадут, с тем и примем бой, наша задача — подраться со всеми топами по дороге за титул. Как я и говорил, Умар в этой весовой категории — самый универсальный боец, и его время быть чемпионом придёт скоро. Те, кто говорили, что Умару всё далось легко в UFC, теперь понимают и поняли, что Умар входит в элиту этой весовой категории», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Пост можно прочитать в официальном телеграм-канале Хабиба Нурмагомедова.