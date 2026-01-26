Скидки
Бокс/ММА

Усман и Сехудо предложили Илии Топурии провести бой с Джастином Гэтжи в Белом доме

Усман и Сехудо предложили Илии Топурии провести бой с Джастином Гэтжи в Белом доме
Бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо считают, что идеальным главным боем для исторического шоу лиги в Белом доме должен стать поединок между чемпионом организации в лёгком весе Илией Топурией и временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи.

«Учитывая выступления, которые этот боец демонстрирует каждый раз, я считаю, что Джастин и Илия потенциально могут стать хедлайнерами этого шоу», — заявил Усман в шоу Pound 4 Pound.

Сехудо поддержал его мнение, добавив: «В идеальной картине ты хочешь, чтобы Джастин сразился с Илией и победил его в Белом доме, будучи американцем».

Ранее Джастин Гэтжи, который завоевал временный пояс лёгкого веса, победив Пэдди Пимблетта на UFC 324, уже выражал желание встретиться с Топурией именно на этом мероприятии. Он заявил, что как чемпион и патриот США заслуживает этого боя.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

Президент UFC Дана Уайт ранее утверждал, что кард шоу в Белом доме будет окончательно сформирован к середине февраля.

