Усман и Сехудо предложили Илии Топурии провести бой с Джастином Гэтжи в Белом доме

Бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо считают, что идеальным главным боем для исторического шоу лиги в Белом доме должен стать поединок между чемпионом организации в лёгком весе Илией Топурией и временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи.

«Учитывая выступления, которые этот боец демонстрирует каждый раз, я считаю, что Джастин и Илия потенциально могут стать хедлайнерами этого шоу», — заявил Усман в шоу Pound 4 Pound.

Сехудо поддержал его мнение, добавив: «В идеальной картине ты хочешь, чтобы Джастин сразился с Илией и победил его в Белом доме, будучи американцем».

Ранее Джастин Гэтжи, который завоевал временный пояс лёгкого веса, победив Пэдди Пимблетта на UFC 324, уже выражал желание встретиться с Топурией именно на этом мероприятии. Он заявил, что как чемпион и патриот США заслуживает этого боя.

Президент UFC Дана Уайт ранее утверждал, что кард шоу в Белом доме будет окончательно сформирован к середине февраля.