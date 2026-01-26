Усман и Сехудо предложили Илии Топурии провести бой с Джастином Гэтжи в Белом доме

Бывшие чемпионы UFC Камару Усман и Генри Сехудо считают, что идеальным главным боем для исторического шоу лиги в Белом доме должен стать поединок между чемпионом организации в лёгком весе Илией Топурией и временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи.
«Учитывая выступления, которые этот боец демонстрирует каждый раз, я считаю, что Джастин и Илия потенциально могут стать хедлайнерами этого шоу», — заявил Усман в шоу Pound 4 Pound.
Сехудо поддержал его мнение, добавив: «В идеальной картине ты хочешь, чтобы Джастин сразился с Илией и победил его в Белом доме, будучи американцем».
Ранее Джастин Гэтжи, который завоевал временный пояс лёгкого веса, победив Пэдди Пимблетта на UFC 324, уже выражал желание встретиться с Топурией именно на этом мероприятии. Он заявил, что как чемпион и патриот США заслуживает этого боя.
Президент UFC Дана Уайт ранее утверждал, что кард шоу в Белом доме будет окончательно сформирован к середине февраля.
- 26 января 2026
-
20:11
-
18:53
-
18:00
-
17:36
-
16:54
-
16:00
-
15:30
-
15:23
-
14:43
-
14:32
-
13:50
-
13:18
-
12:58
-
12:42
-
11:55
-
11:47
-
10:35
-
10:14
-
09:59
-
09:44
-
00:43
-
00:35
-
00:29
-
00:15
-
00:04
- 25 января 2026
-
23:40
-
22:45
-
22:29
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
21:00
-
20:48
-
20:27
-
20:18