Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье оценил победу Джастина Гэтжи над Пэдди Пимблеттом

Даниэль Кормье оценил победу Джастина Гэтжи над Пэдди Пимблеттом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик и комментатор Даниэль Кормье высказался о победе американца Джастина Гэтжи в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом за временный титул UFC в лёгком весе, который возглавил турнир UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Он подошёл ко мне после боя и сказал: «Я же точно выиграл, да?» А я ответил: «Ты больной ублюдок», потому что он снова стал тем самым старым Джастином Гэтжи. Тем, который нокаутировал Дастина Порье и победил Рафаэля Физиева. Того сдержанного Джастина уже давно не было. Казалось, он понял задачу: «Мы на Paramount. Это новая сеть. Будут новые зрители. Нам нужно показать, что такое UFC». Думаю, после этого боя все, кто его смотрел, станут пожизненными фанатами UFC, потому что в особенные вечера ни один вид спорта в мире не может сравниться с UFC, и сегодня был именно такой вечер», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.

Сейчас читают:
UFC 324: Хайлайт — временный чемпион! Гэтжи одержал победу над Пимблеттом
UFC 324: Хайлайт — временный чемпион! Гэтжи одержал победу над Пимблеттом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android