Даниэль Кормье оценил победу Джастина Гэтжи над Пэдди Пимблеттом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик и комментатор Даниэль Кормье высказался о победе американца Джастина Гэтжи в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом за временный титул UFC в лёгком весе, который возглавил турнир UFC 324.

«Он подошёл ко мне после боя и сказал: «Я же точно выиграл, да?» А я ответил: «Ты больной ублюдок», потому что он снова стал тем самым старым Джастином Гэтжи. Тем, который нокаутировал Дастина Порье и победил Рафаэля Физиева. Того сдержанного Джастина уже давно не было. Казалось, он понял задачу: «Мы на Paramount. Это новая сеть. Будут новые зрители. Нам нужно показать, что такое UFC». Думаю, после этого боя все, кто его смотрел, станут пожизненными фанатами UFC, потому что в особенные вечера ни один вид спорта в мире не может сравниться с UFC, и сегодня был именно такой вечер», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.