Наталия Силва заявила, что UFC пообещал ей титульный бой

Бразильская спортсменка Наталия Силва высказалась о своих перспективах получить титульный поединок с действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко после турнира UFC 324, который прошёл в Лас-Вегасе.

«Это именно то, что должно произойти, и именно это мне сказали в UFC — что я получу титульный бой. Послушайте: я приняла этот бой, когда из UFC мне позвонили. Я не знаю, что произошло с Алексой [Грассо]. Понимаю, что она получила травму и не смогла выступить, а мой выход был нужен, чтобы спасти турнир.

Когда из UFC позвонили и сказали: «Вот что ты будешь делать», я могла отказаться от этого боя. Я согласилась драться на коротком уведомлении, времени на подготовку было совсем мало. Я приняла бой, сделала то, что должна была сделать, и доверилась UFC. Я надеюсь, что они сдержат это обещание, потому что именно я должна быть следующей, кто подерётся за титул. Это тот бой, которого я ожидаю дальше.

Мой день рождения будет 3 февраля. Это был бы потрясающий подарок. Думаю, Дана [Уайт] должен сделать мне такой подарок. Я приняла этот бой на коротком уведомлении, риск был высоким, я сделала всё, что было нужно. Было бы здорово получить вызов на бой с Валентиной [Шевченко] в Белом доме», — приводит слова Силвы издание MMA Junkie.