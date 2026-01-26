Скидки
Бокс/ММА

Вальдо Кортес-Акоста рассказал, когда готов провести следующий бой

Комментарии

Боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC доминиканец Вальдо Кортес-Акоста высказался о своих дальнейших планах после победы на турнире UFC 324 над американцем Дерриком Льюисом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Вальдо Кортес-Акоста (W) — Деррик Льюис
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вальдо Кортес-Акоста
Окончено
TKO
Деррик Льюис

«Спасибо всем, кто пришёл и поддержал меня, за вашу любовь. Спасибо за бой Деррику Льюису, я всегда был его фанатом. Я готов к следующему бою, давайте отправимся в Мексику 28 февраля. Я готов», — написал Кортес-Акоста в социальных сетях, отметив официальный аккаунт UFC, испаноязычный аккаунт лиги и президента промоушена Дану Уайта.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения.

