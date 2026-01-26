Экс-чемпион по кикбоксингу Тристан Тейт назвал Армана Царукяна «гангстером»

Бывший чемпион по кикбоксингу и предприниматель Тристан Тейт отреагировал на публикацию, в которой его брата Эндрю Тейта заметили за ужином с первым номером рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Арманом Царукяном.

Аккаунт Tate News в социальной сети Х написал: «Эндрю Тейт был замечен за ужином с каким-то из бойцов UFC после безумной серии подкастов, которые он записал через несколько дней после того, как оскорбил своих друзей. Top G [главный гангстер] вернулся!»

В ответ Тейт уточнил, о ком именно идёт речь: «Бро… «какой-то боец UFC»? Прояви больше уважения к его имени. Арман Царукян — G [гангстер]».