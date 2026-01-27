Самедов объяснил, почему все боксёры «бегают» от Муртазалиева

Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов объяснил, почему боксёры избегают встречи с непобеждённым чемпионом IBF в первом среднем весе соотечественником Бахрамом Муртазалиевым.

«Да, от Бахрама бегают. Потому что знают, на что он способен. Боятся этого боксёра, потому что он может кому-то испортить карьеру, забрать нолик, и из-за этого бегают от него», — заявил Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Бахрам имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом. Он дебютировал в ринге в 2014 году.