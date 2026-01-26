Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор — о Павле Дурове: настоящий боец, изгнанный из России

Конор Макгрегор — о Павле Дурове: настоящий боец, изгнанный из России
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался в поддержку основателя «Телеграма» Павла Дурова, сопроводив пост фотографиями (возможно, сделанными при помощи искусственного интеллекта) с российским предпринимателем.

«Мой брат Павел Дуров!

В мире, где правительства всё сильнее ограничивают наши свободы, огромное уважение Павлу Дурову, непоколебимой силе, стоящей за «Телеграм»!

Этот человек — настоящий боец: изгнанный из России за отказ продавать данные пользователей, он построил империю на конфиденциальности и свободе слова, а теперь выступает против «войны ЕС против конфиденциальности» с её невыполнимыми правилами, которые наказывают инновации.

Он предупреждает нас, что у нас заканчивается время, чтобы спасти свободный интернет от дистопического кошмара слежки и цензуры.

Даже после ареста во Франции и запрета выступать на форумах по свободе он остаётся твёрдым, удаляя вредный контент, не нарушая принципов.

Павел, ты легенда и вдохновляешь предпринимателей и бунтарей во всём мире никогда не сдаваться. Ты дорогой друг и верный брат, и я на 100% на твоей стороне!» — написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Павел Дуров на закрытой вечеринке в честь свадьбы Макгрегора

Павел Дуров на закрытой вечеринке в честь свадьбы Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Материалы по теме
Уайт подтвердил, что на турнире UFC в Белом доме может произойти возвращение Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android