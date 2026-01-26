Конор Макгрегор — о Павле Дурове: настоящий боец, изгнанный из России

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался в поддержку основателя «Телеграма» Павла Дурова, сопроводив пост фотографиями (возможно, сделанными при помощи искусственного интеллекта) с российским предпринимателем.

«Мой брат Павел Дуров!

В мире, где правительства всё сильнее ограничивают наши свободы, огромное уважение Павлу Дурову, непоколебимой силе, стоящей за «Телеграм»!

Этот человек — настоящий боец: изгнанный из России за отказ продавать данные пользователей, он построил империю на конфиденциальности и свободе слова, а теперь выступает против «войны ЕС против конфиденциальности» с её невыполнимыми правилами, которые наказывают инновации.

Он предупреждает нас, что у нас заканчивается время, чтобы спасти свободный интернет от дистопического кошмара слежки и цензуры.

Даже после ареста во Франции и запрета выступать на форумах по свободе он остаётся твёрдым, удаляя вредный контент, не нарушая принципов.

Павел, ты легенда и вдохновляешь предпринимателей и бунтарей во всём мире никогда не сдаваться. Ты дорогой друг и верный брат, и я на 100% на твоей стороне!» — написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.

Павел Дуров на закрытой вечеринке в честь свадьбы Макгрегора Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

