«Ценю твою любовь, брат». Павел Дуров ответил на поддержку Конора Макгрегора

Основатель кроссплатформенного мессенджера «Телеграм» Павел Дуров ответил на публикацию с поддержкой от 37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конора Макгрегора.

«Ценю твою любовь, брат. Ты — неудержимая сила природы», — ответил на пост в социальной сети Х Дуров.

Ранее Макгрегор назвал Павла «легендой» и «непробиваемой силой», высоко оценив его принципы защиты приватности и свободного интернета, а также поделился с подписчиками их совместными фотографиями (возможно, сделанными при помощи искусственного интеллекта) из тренажёрного зала, за приватным ужином и на закрытой вечеринке в честь свадьбы Макгрегора.