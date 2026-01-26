Скидки
«Ценю твою любовь, брат». Павел Дуров ответил на поддержку Конора Макгрегора

«Ценю твою любовь, брат». Павел Дуров ответил на поддержку Конора Макгрегора
Основатель кроссплатформенного мессенджера «Телеграм» Павел Дуров ответил на публикацию с поддержкой от 37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конора Макгрегора.

«Ценю твою любовь, брат. Ты — неудержимая сила природы», — ответил на пост в социальной сети Х Дуров.

Ранее Макгрегор назвал Павла «легендой» и «непробиваемой силой», высоко оценив его принципы защиты приватности и свободного интернета, а также поделился с подписчиками их совместными фотографиями (возможно, сделанными при помощи искусственного интеллекта) из тренажёрного зала, за приватным ужином и на закрытой вечеринке в честь свадьбы Макгрегора.

