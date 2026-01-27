«Новый пояс не заменит основные титулы бокса». Самедов — про боксёрскую лигу Уайта

Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов поделился мнением в отношении новой боксёрской лиги президента UFC Даны Уайта под названием Zuffa Boxing.

«У нас есть основные пояса WBA, IBF, WBC, WBO. Думаю, их не заменит какой-то новый пояс. Люди всю жизнь дерутся за эти пояса, и какой-то человек придёт и сделает новый пояс… Он не сможет одним поясом закрыть четыре этих титула», — сказал Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Эльнур Самедов проведёт свой следующий поединок 14 февраля против непобеждённого колумбийца Джона Гутьерреса.