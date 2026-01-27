Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Новый пояс не заменит основные титулы бокса». Самедов — про боксёрскую лигу Уайта

«Новый пояс не заменит основные титулы бокса». Самедов — про боксёрскую лигу Уайта
Комментарии

Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов поделился мнением в отношении новой боксёрской лиги президента UFC Даны Уайта под названием Zuffa Boxing.

«У нас есть основные пояса WBA, IBF, WBC, WBO. Думаю, их не заменит какой-то новый пояс. Люди всю жизнь дерутся за эти пояса, и какой-то человек придёт и сделает новый пояс… Он не сможет одним поясом закрыть четыре этих титула», — сказал Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Эльнур Самедов проведёт свой следующий поединок 14 февраля против непобеждённого колумбийца Джона Гутьерреса.

Сейчас читают:
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android