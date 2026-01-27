Боксёр Самедов: думаю, Джейк Пол не будет боксировать после такого нокаута

Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов поделился мыслями о возможном бое с американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«Думаю, что после такого сокрушительного удара, после такого нокаута Джейку Полу не захочется больше боксировать.

Подрался бы я с Полом? Это просто цирк для меня был бы. Пол проиграл же потом Энтони Джошуа, сломал челюсть, и всё на этом, завязал, оставил бокс», — сказал Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Эльнур Самедов проведёт следующий бой 14 февраля против непобеждённого колумбийца Джона Гутьерреса.