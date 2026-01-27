Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёр Самедов: думаю, Джейк Пол не будет боксировать после такого нокаута

Боксёр Самедов: думаю, Джейк Пол не будет боксировать после такого нокаута
Комментарии

Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов поделился мыслями о возможном бое с американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«Думаю, что после такого сокрушительного удара, после такого нокаута Джейку Полу не захочется больше боксировать.

Подрался бы я с Полом? Это просто цирк для меня был бы. Пол проиграл же потом Энтони Джошуа, сломал челюсть, и всё на этом, завязал, оставил бокс», — сказал Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Эльнур Самедов проведёт следующий бой 14 февраля против непобеждённого колумбийца Джона Гутьерреса.

Материалы по теме
От «драться с Нганну» до «сосредоточусь на семье». Что дальше для Джейка Пола?
От «драться с Нганну» до «сосредоточусь на семье». Что дальше для Джейка Пола?
Материалы по теме
«Хочется вправить британцу нос». Интервью с российской звездой полулёгкого веса
Эксклюзив
«Хочется вправить британцу нос». Интервью с российской звездой полулёгкого веса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android