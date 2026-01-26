Скидки
Эксперт: возможно, Макгрегора приберегут для PPV-турнира в июле, чтобы получить доход

Комментарии

Известный обозреватель и эксперт Ариэль Хельвани высказался о ситуации с возвращением бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Скоро начнётся самое интересное с Конором Макгрегором и UFC. Когда Дану Уайта спросили о недавних высказываниях Конора, он сделал то, что обычно делает, сказав: «Я ничего об этом не слышал». Я не верю в это ни на секунду. Я считаю, что он в курсе всего.

Напоминаю, когда 14 июня состоится турнир в Белом доме, там не будет платных трансляций (PPV). Не будет доходов от продажи билетов. И, судя по тому, что я слышу, там не будет и спонсоров. Это сильно всё усложнит.

Я не говорю, что Конор не вернётся, но у них есть PPV-турнир в июле. Возможно, они приберегут его для того события, чтобы продать PPV, билеты и получить весь сопутствующий доход», — заявил Хельвани в прямом эфире своего шоу The Ariel Helwani Show.

