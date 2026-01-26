Тайсон Фьюри назвал свои бои с Александром Усиком политическим решением

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал главные поединки в своей карьере. Боксёр вспомнил о противостояниях с Деонтеем Уайлдером и Владимиром Кличко, подчеркнув свою устойчивость против нокаутёров дивизиона.

Также Цыганский король вновь усомнился в результатах своих боёв с абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO украинцем Александром Усиком, назвав решения официальных судей политически мотивированными.

«Посмотрим, как сложится моё возвращение! Не считайте цыплят, пока они не вылупились, как гласит старая поговорка. Один бой за раз.

Я поглощаю больших панчеров — я сражался с самым большим панчером в истории три раза в нашем расцвете сил, оба были непобеждёнными! Также убрал седьмого номера Владимира Кличко, старого Доктора стального молота. Победил Усика дважды, и оба раза победу у меня забрали. Политика», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.