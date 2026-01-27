Скидки
Хукер — о битве взглядов на UFC в Катаре: Царукян сломал мне нос

Хукер — о битве взглядов на UFC в Катаре: Царукян сломал мне нос
Австралийский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Дэн Хукер заявил, что россиянин Арман Царукян сломал ему нос ударом головой во время битвы взглядов на официальном взвешивании перед турниром в Катаре.

«Когда этот мудак ударил меня головой во время взвешивания и сломал мне нос, я сразу взбесился. Но на этом этапе боя нельзя поддаваться эмоциям. Конечно, я был в ярости. Я хотел отомстить, однако нужно было просто отмахнуться от этого, отбросить эту мысль, но да, я был в бешенстве, брат. Это меня точно выбило из колеи», — заявил Хукер в прямом эфире шоу The Ariel Helwani Show.

Напомним, после того как российский атлет сошёл с весов и подошёл к Хукеру, Дэн сначала сделал лёгкий наскок в сторону Армана, на что Царукян ответил ударом.

